Всеукраїнська проща родин загиблих захисників відбудеться на Тернопільщині

24-25 липня на Тернопільщині у селі Лішня Кременецького району відбудеться щорічна Всеукраїнська проща родин героїв, загиблих у російсько-українській війні.

25 липня у Всеукраїнському храмі-пантеоні святої праведної Анни відбудеться Божественна літургія, яку очолить предстоятель Православної Церкви України Блаженнійший митрополит Епіфаній. Після Літургії у Лішні відслужать панахиду за загиблими у війні з російським агресором героями, розповідає ГО ЛОС.

Опісля відбудеться освячення та закладення наріжного каменя під будівництво Всеукраїнського меморіалу пам’яті.

2014 року в селі Лішня біля джерела святої Анни збудували каплицю у пам՚ять полеглих Героїв АТО. Там розмістили меморіальні дошки з іменами захисників України з різних її областей.

Після повномасштабного вторгнення, від літа 2022 року, коштом благодійників і меценатів розпочалося будівництво храму, який на сьогодні є єдиним храмом-пантеоном у пам՚ять полеглих захисників, місцем слави наших Героїв. 30 грудня 2023 року Блаженнійший митрополит Епіфаній звершив освячення цього храму-пантеону та очолив там першу Божественну літургію.

Щороку у цьому місці пам՚яті в селі Лішня відбувається Всеукраїнська проща для родин воїнів, полеглих від рук російських окупантів. У 2019 році родичі загиблих висадили біля каплиці Алею пам’яті із 137 червоних дубів.

7 серпня 2019 року тоді ще архієпископ Тернопільський і Кременецький Нестор освятив пам’ятник бійцям, котрі поклали життя на війні з російськими окупантами. 20 січня 2024 року у Всеукраїнському храмі-пантеоні у Лішні запровадили регулярні богослужіння.