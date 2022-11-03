1 листопада 2022 року, архієпископ Тернопільський і Кременецький Нестор звершив освячення хреста храму на честь 12-ти апостолів у Тернополі. Храм споруджують на вул. Яреми у мікрорайоні Північний.
Під час освячення були присутні секретар єпархіальної канцелярії протоієрей Сергій Росіцький, настоятель храму протоієрей Миколай Мних, штатний клірик ієрей Олексій Николишин, а також протоієрей Петро Солтис. Освячення й закладення наріжного каменя храму на честь 12-ти апостолів владика Нестор звершив у жовтні 2020 року.