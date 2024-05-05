ВІТАЮ З ВЕЛИКОДНЕМ!

Великдень символізує непереможність духу перед темрявою та перемогу добра і світла над злом.

Насамперед вітаємо сьогодні наших військових, адже саме завдяки їм Україна має можливість прославляти Христове Воскресіння. Також щирі вітання для всіх жителів Білобожницької громади!

Продовжуємо наполегливо працювати задля того, щоб Україна перемогла у війні і зажила у мирі та процвітанні! Нехай наш дух залишається непохитним!

Хай Господь оберігає всіх нас, а українським воїнам дарує захист, мужність і благодать!

З Богом до перемоги!

ХРИСТОС ВОСКРЕС!

З повагою – голова Білобожницької громади Віктор ШЕПЕТА