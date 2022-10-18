Сумна звістка сколихнула Тернопільщину. У боях з російськими окупантами загинули два військовослужбовця з Тернопільщини. Валерій Лівар та Сергій Пилипчук загинули 13 жовтня, захищаючи Україну від ворожої навали. Трагічну новину повідомив голова Кременецької РДА Віталій Кудлак.
«Трагічна звістка про загибель Героїв-військовослужбовців Збройних Сил України надійшла знову. Із сумом та жалем повідомляємо… 13 жовтня 2022 року у бою за Батьківщину загинули наші земляки Валерій Лівар та Сергій Пилипчук. Поблизу с. Оскіл на Харківщині загинув Пилипчук Сергій Володимирович, 1969 р.н. з Великих Загаєць. Валерій Петрович Лівар з с.Цеценівка пішов з життя у бою неподалік с.Опитне, Покровського району, Донецької області. На жаль, війна невблаганна і забирає найкращих… Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким, знайомим… Слава Героям! Слава Україні!», — повідомив голова РДА.