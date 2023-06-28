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Відомий тележурналіст і політик Мірошниченко звинуватив Банкову у затриманні Михайла Головка

28.06.2023

Ірина Нова

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Тернопільщина, Новини

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Ігор Мірошниченко – український спортивний журналіст та політик, телеведучий, народний депутат України VII скликання, голова Сумської обласної організації ВО «Свобода», депутат Київради у 2015—2020 роках – підтримав свого однопартійця Михайла Головка, якого звинуватили в отриманні хабаря.

За словами Мірошниченка, репутацію і кар‘єру людини, яка десятиліттями відстоювала цінності, що нині стали мейнстрімом в нашій країні, знищують за мить.

“Перевірено неодноразово брехнею і наклепами на колишніх свободівських міністрів Ігор Швайка та Андрій Мохник, в.о.генпрокурора Олега Махніцького та багатьох інших людей, з якими я мав честь пліч-о-пліч роками відстоювати питання національної гідності та історичної справедливості. Проти жодного з них, зрештою, не було навіть порушено кримінальної справи, всі звинувачення виявилися брехнею, але маючи потужний медійний ресурс політичні опоненти і досі продовжують використовувати сформовані на наклепах стереотипи, вводячи у оману та сіючи ненависть до них у мільйонів українців”, – відзначив Ігор Мірошниченко

Як зауважив журналіст та політик, у родині Михайла та Мар’яни Головко є національні та духовні цінності, які зовсім не на публіку.

“З Михайлом Головком ми спільно втілювали в життя ідеї декомунізації, протистояли банді Януковича у парламенті, стояли разом з людьми під кийками і кулями Беркуту на майданах країни під час революції Гідності, як волонтери допомагали фронту. Багато критиканів тоді чомусь були як мінімум поза політикою і воліли в кращому разі стежити за всім збоку. У кожного з нас є своє життя, можливості, обов‘язки і планка жертовності, але я впевнено можу сказати одне: Михайло Головко – це людина, порядності якого багатьом хейтерам треба вчитися усе їхнє нікчемне життя. І національні та духовні цінності у родині Михайла та Мар’яни Головко ніколи не були позірними, на публіку. Тому й сумніву у тому, що в цій родині зростає четверо справжніх українських націоналістів, які не розвернуться на півдорозі та не побіжать убік до кон‘юнктури у мене ніяких немає”, – наголосив пан Ігор. 

Однопартієць Головка вважає, що Банкова продовжує “вішати усіх собак” на громади, щоб знищити місцеве самоврядування.

“На тлі відвертих корупційних зашкварів слуг Зеленського уже цілком і повністю підконтрольні Єрмаку та Банковій антикорупційні органи та силовики геть зі шкіри пнуться, щоб висмоктали з пальця якісь надумані скандали і відволікти увагу суспільства від головного: у воюючій країні влада не припиняє зневажати простих українців, бреше їм у вічі, визискуючи їх драконівськими тарифами та податками, грабує бюджетні мільярди, не збирається відповідати за власні численні прорахунки і зради, що призвели до повномасштабного наступу московської орди, але при цьому продовжує робити цапом-відбувайлом представників регіональної еліти. І історія з Головком на Тернопіллі – мало чим відрізняється від тієї, що склалася довкола Чернігівського мера, чи Віталія Кличка у столиці. Банкова продовжує вішати усіх собак на представників громади, аби цілком і повністю знищити місцеве самоврядування і підім‘яти під себе владу на місцях”, – сказав Мірошниченко.

Джерело: Тернополяни

Теги: Михайло Головко, політика, во свобода, новини, голова Тернопільської облради, Ігор Мірошниченко

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