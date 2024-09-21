Відбиток війни: жіноцтво обирає чоловічі професії

Відтік робочої сили за кордон та мобілізація значно вплинули на український ринок праці під час війни. Щоб подолати кадрову кризу, роботодавці все частіше наймають жінок на посади, які традиційно вважаються «чоловічими».

Які нетипові професії тепер обирають жінки та що готовий зробити бізнес, аби заповнити вакансії?

Подолання кадрової кризи

Нещодавно в Україні стартував пілотний проєкт з підготовки водійок автобусів. Після завершення навчання жінки зможуть працевлаштуватися на ці посади. За словами заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергія Деркача, кадрова криза зачіпає майже всі галузі. У сфері перевезень, як вантажних, так і пасажирських, нестача кваліфікованих фахівців відчувається особливо гостро.

«Тільки в регіонах потрібно понад 6 тисяч водіїв автобусів на внутрішніх маршрутах. Тому одним із завдань держави є створення доступних умов для перенавчання та отримання нових навичок, зокрема для жінок», – зазначив посадовець.

Як зазначають у Центрі громадського моніторингу та контролю, навчальні програми, що дозволяють жінкам освоїти професії, які раніше здебільшого виконували чоловіки, стали поширеним явищем. Наприклад, Київський метрополітен оголосив набір на курси для машиністів та машиністок електропоїздів. Раніше на цій посаді могли працювати лише чоловіки, але у 2017 році Міністерство охорони здоров’я скасувало наказ, що забороняв жінкам працювати за понад 450 професіями.

У Тернополі наразі серед водіїв громадського транспорту – маршруток чи автобусів – невидно жінок, а от тролейбусами керують уже традиційно здебільшого жінки.

На базі Немішаївського фахового коледжу в Київській області запрацювала Школа операторів будівельної техніки для жінок. Також дев’ять українок нещодавно успішно завершили курс «Монтувальниця сонячних електростанцій», організований Greenpeace.

Переорієнтація ринку праці

Державна служба зайнятості відзначає, що ринок праці поступово змінюється, залучаючи жінок до робіт, які раніше вважалися суто чоловічими. Серед вакансій, які тепер обирають жінки, – машиністи насосних установок, кранівники, вантажники, гірники, слюсарі-ремонтники та інші.

У 2023 році з 158 тисяч жінок, працевлаштованих за допомогою Служби зайнятості, 677 обрали професію оператора заправних станцій, 253 стали машиністками насосних установок, а 14 – водійками навантажувачів.