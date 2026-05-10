Попри пересторогу жінка наважилась народити

Орися поралася на кухні. А тут мама прийшла, запропонувала, що піде погуляє з Даринкою. Та вже через годину їй повідомили страшну новину – на пішохідному переході обох найрідніших людей збив водій, який не впорався з керуванням…

Орисю з того світу витягували фахівці. Той злощасний день жінці не вдасться забути ніколи. У неї настала страшна апатія, жити зовсім не хотіла. Після смерті доці і неньки жінка замкнулась у собі, нікого не хотіла бачити. В душі утворилась пустка і вирва.

А через чотири роки Даринка наснилась, казала, щоб не сумувала, вона ще стане матір’ю. І лікар незабаром втішив Орисю новиною – вона знову при надії. Згодом дізналася, вона вагітна донькою. Але медики через кілька місяців ошелешили, поставили невтішний діагноз, що її малеча народиться з синдромом Дауна, у немовляти відсутня одна хромосома. Вірогідність висновку фахівців була на 25 відсотків.

Потім Артем, коханий чоловік, наполягав, аби дружина негайно зробила аборт.

Погана генетика нам не потрібна. Прочитай в інтернеті, що на нас чекає. Не будь божевільною, не смій народжувати дитя з дефектами. У тебе точно психічний розлад.

Ще й свекруха наголошувала, щоб невістка позбулася дитини. Навіть старша сестра не давала їй спокою.

Я в лікарні надивилася на особливих діток. Прирікаєш себе і Артема на важкий хрест. Послухай чоловіка, май здоровий глузд. Будеш мучитися ти і всі біля каліки.

Багато хто намовляв, щоб жінка перервала вагітність. Проте Орися чомусь вірила, що все буде гаразд. Тому що Даринка, як ангел, знову приснилася.

Матусю, – казала, – слухай лише своє серце. Не вбивай дитятка.

Орися багато молилася. А якось двоюрідну сестру Галину зустріла. Усе їй розповіла, поділилася болем.

Усі наче змовилися проти мене і немовляти. Перестороги і побоювання, звісно, є.

До Зарваниці давай поїдемо, на Хресну дорогу підемо. Можливо, тоді й зрозумієш, як краще вдіяти.

Та я вже знаю, що ніколи на тяжкий гріх не піду. У мене лише один раз промайнула думка, що, можливо, Артем має рацію. Але Даринка недавно попереджала у сні, аби я обов’язково народжувала. Тому тепер поклалася на Бога і геть викинула з голови гнітючі думки. Що доля приготувала, те й прийму. Можливо, нам з чоловіком потрібно це пройти і не відмовлятися від випробувань.

Артем таки покинув її, коли Орися була на сьомому місяці вагітності.

Кому потрібна твоя жертовність? – кричав. – Ти подумала, хто доглядатиме проблемну дівчинку після твої смерті? Пам’ятаєш тітку Сташку? У неї хлопчик з’явився з ДЦП. Так вона, як тінь, як примара завжди ходила. Не жила, а існувала. Оте, що ти носиш в собі, ніколи не прийму.

А потім Галина сама їй зателефонувала.

Аж не віриться, що Артем виявився слабаком. Покинув тебе у такий нелегкий момент. Можеш цілковито розраховувати на мою допомогу і підтримку.

Так у тебе теж є свої клопоти, діти.

Знаєш, за ці чотири роки, що ми не спілкувались, Іванко та Яринка підросли. Самі до школи ходять. А я поки що роботу шукаю.

Словом, у листопаді, на велике релігійне свято – Введення в храм Пресвятої Богородиці, на світ з’явилася дівчинка, якій Орися, звісно, дала ім’я Марія.

Медики дивувалися, що дівчинка народилася абсолютно здоровою. Орися впевнена, що допомогли святі місця, куди їздила кілька разів і щиро молилася. Просила Господа й Богородицю, аби відвели хворобу від ще ненародженого немовляти. І диво таки трапилося. Тепер Орися – щаслива мама.

Незабаром Марійці виповниться 6 років, вона піде до першого класу. Артем останніх три роки бере активну участь у вихованні доньки. Просить вибачити його. Відверто шкодує, що колись так необачно вчинив. Кілька разів натякав, що хоче відновити сім’ю.

Орися поки що не робить поспішних висновків та й нічого не планує. Адже життя таке непередбачуване. Час покаже, як правильно вдіяти. Головне – не накоїти дурниць. Адже колись вона ледь не зробила величезну помилку, через яку у неї могло б не бути її сонечка, сенсу її життя, найдорожчої доньки Марійки.

Оксана ВОЛОШИНА