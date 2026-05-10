Попри пересторогу жінка наважилась народити

Орися поралася на кухні. А тут мама прийшла, запропонувала, що піде погуляє з Даринкою. Та вже через годину їй повідомили страшну новину – на пішохідному переході обох найрідніших людей збив водій, який не впорався з керуванням…
Орисю з того світу витягували фахівці. Той злощасний день жінці не вдасться забути ніколи. У неї настала страшна апатія, жити зовсім не хотіла. Після смерті доці і неньки жінка замкнулась у собі, нікого не хотіла бачити. В душі утворилась пустка і вирва.
А через чотири роки Даринка наснилась, казала, щоб не сумувала, вона ще стане матір’ю. І лікар незабаром втішив Орисю новиною – вона знову при надії. Згодом дізналася, вона вагітна донькою. Але медики через кілька місяців ошелешили, поставили невтішний діагноз, що її малеча народиться з синдромом Дауна, у немовляти відсутня одна хромосома. Вірогідність висновку фахівців була на 25 відсотків.
Потім Артем, коханий чоловік, наполягав, аби дружина негайно зробила аборт.
Ще й свекруха наголошувала, щоб невістка позбулася дитини. Навіть старша сестра не давала їй спокою.
Багато хто намовляв, щоб жінка перервала вагітність. Проте Орися чомусь вірила, що все буде гаразд. Тому що Даринка, як ангел, знову приснилася.
Орися багато молилася. А якось двоюрідну сестру Галину зустріла. Усе їй розповіла, поділилася болем.
Артем таки покинув її, коли Орися була на сьомому місяці вагітності.
А потім Галина сама їй зателефонувала.
Словом, у листопаді, на велике релігійне свято – Введення в храм Пресвятої Богородиці, на світ з’явилася дівчинка, якій Орися, звісно, дала ім’я Марія.
Медики дивувалися, що дівчинка народилася абсолютно здоровою. Орися впевнена, що допомогли святі місця, куди їздила кілька разів і щиро молилася. Просила Господа й Богородицю, аби відвели хворобу від ще ненародженого немовляти. І диво таки трапилося. Тепер Орися – щаслива мама.
Незабаром Марійці виповниться 6 років, вона піде до першого класу. Артем останніх три роки бере активну участь у вихованні доньки. Просить вибачити його. Відверто шкодує, що колись так необачно вчинив. Кілька разів натякав, що хоче відновити сім’ю.
Орися поки що не робить поспішних висновків та й нічого не планує. Адже життя таке непередбачуване. Час покаже, як правильно вдіяти. Головне – не накоїти дурниць. Адже колись вона ледь не зробила величезну помилку, через яку у неї могло б не бути її сонечка, сенсу її життя, найдорожчої доньки Марійки.
Оксана ВОЛОШИНА