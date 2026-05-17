Дівчина свідомо пішла на війну

Ганна ніколи не могла й подумати, що в 25-ть у неї вистачить мужності і сили, аби піти захищати Батьківщину. В голові раз по раз зринали щасливі і водночас болючі спогади про колишні події. Вони були такими далекими. Хоча минуло, зрештою, лише якихось шість років. А скільки різного відбулося та довелося уже пережити…
Дівчина жила щасливо й безтурботно, мріяла про сімейний затишок. Адже тоді минув рік, як зустрічалася з Марком. Двоє навчалися, були студентами вишу, їх захоплювало програмування. Планували заробляти чималі кошти. Але, коли розпочалось повномасштабне вторгнення русні, усе раптово обірвалося. Війна внесла свої корективи. Ганна відразу наполягала, що їм обом потрібно записатися в територіальну оборону.
Словом, Марк і його батьки доклали усіх зусиль та фінансів, аби він таки виїхав до Польщі і там зміг спокійно навчатися. Він, звісно, і її просив, щоб вони разом поїхали до мирної Європи. Проте Ганна так не вважала. Через рік досягла свого. Опанувала фах оператора дрона й опинилась на Покровському напрямку.
Її найрідніші люди – мама і тато теж спочатку не розуміли доньки.
І Ганна таки зробила по-своєму. Батьки опісля наче змовилися, перестали з нею розмовляти. Мабуть, образилися, що не послухала їх. Вони ж хотіли для неї, свого єдиного сонечка, якнайкращої долі.
Минуло пів року, ненька таки не витримала, сама подзвонила:
Якось навіть Ганна щеня врятувала. Почула гучний, проникливий гавкіт. Песеня затиснуло під завалами старого приватного будинку. Побратими допомогли витягнути Джека – таке ім’я дала йому дівчина.
Коли настав час йти у відпустку, Ганна вирішила забрати Джека з передової, повезла чотирилапого друга, якого прихистила, батькам. Тепер вона відповідала за нього. Лише тоді між нею і рідними крига скресла. Обіймалися та цілувалися, плакали. Все було по-справжньому.
…І як би важко не було Ганні, вона, як і тисячі їй подібних, не перестає мріяти. Хоче побудувати власне помешкання, оселитися там з батьками і собакою Джеком, де залікує душевні рани війни та насолоджуватиметься тишею й спокоєм. А також прагне зустріти мужнього чоловіка, знову закохатися. Обов’язково народити дітей, які більше, вірить, ніколи не ховатимуться від звуків повітряних тривог.
Якщо кожен з нас бодай по міліметру буде щось робити корисне задля нашої перемоги, то ми обов’язково її наблизимо. Правда ж на нашому боці. Смерть окупантам! Слава Україні!
Оксана ВОЛОШИНА