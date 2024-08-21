Верховна Рада проголосувала закон про заборону московської церкви в Україні

Парламентарі підтримали заборону Російської православної церкви (РПЦ) та афілійованих з нею організацій в Україні. Відповідний законопроект ухвалено у другому читанні. «За» проголосували 265 нардепів, повідомляє видання «Вголос».
Закон набирає чинності через 30 днів з дня його опублікування. Але окрім одного пункту – згідно нього громади УПЦ МП матимуть 9 місяців на те, щоб розірвати зв’язки з РПЦ.
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ПРО ЩО ЗАКОН
Ст. 5 закону «Про свободу совісті та релігійні організації» доповнюється формулюванням, з якого випливає, що не допускається діяльність релігійних організацій, які афілійовані з центрами впливу церкви, керівний центр якої знаходиться в Російській Федерації.
Частина 16 ст. 6 доповнюється пунктом про те, що у разі виявлення порушень діяльність релігійної організації може бути припинена у судовому порядку за позовом центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері релігії (або за позовом прокурора).
Закон набирає чинності за місяць з дня опублікування. Відповідно, документ ще має підписати президент.
Як пояснював голова комітету з гуманітарної та інформаційної політики Ради Микита Потураєв, не можна казати про те, що основна мета законопроекту – обмеження діяльності УПЦ МП. А в тому, щоб на третьому році повномасштабного вторгнення РФ ефективно боротися з ворожою пропагандою, яка розповсюджується через церкву.
Відповідно, релігійна організація в Україні не має права бути афілійованою та перебувати в ієрархічних зв’язках підпорядкування з церквою, яка має керуючий центр у Росії. Заборона РПЦ не означає автоматичної заборони УПЦ, тому що УПЦ заявляє про розрив зв’язків із Москвою. Тепер УПЦ Московського патріархату має можливість це довести, казав нардеп у коментарі РБК-Україна.
За словами спікера Верховної ради Руслана Стефанчука, буде негайно заборонено РПЦ, водночас в українських церков, які підозрюються у співпраці з РПЦ, буде 9 місяців на розрив зв’язків.
Спочатку щодо організацій, якщо є підозра про співпрацю з РПЦ, проводитиметься експертиза. І якщо такі ознаки виявлять, то буде подано рішення про припинення діяльності, яке може бути оскаржене в судовому порядку.
«Ми порахували таким чином, що десь місяць на набуття чинності закону, 3 місяці, щоб Кабмін напрацював нормативну базу, після цього ціла низка імплементацій. Тобто через 9 місяців організації, на які поширюватиметься закон, можуть бути визнані в суді такими, що припинили свою діяльність», – додав Стеф