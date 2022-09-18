Він дав інтерв’ю грецькому виданню, в якому звинуватив Православну Церкву України та її вірян у “розколі народу всередині країни”.

“Ця конфесія просто цинічно використовує трагічну для нашого народу ситуацію, що склалася, і продовжує силою захоплювати наші храми в тих регіонах країни, де немає активних бойових дій. У той час, коли всім нам потрібна народна єдність, коли ворог на сході та півдні країни, представники ПЦУ працюють на розкол народу всередині країни, насильно відбираючи у нас храми, зводячи наклеп на нашу Українську Православну Церкву, на наших парафіян, які захищають свою країну, на таких самих українців, як і вони самі”, – заявив архиєрей УПЦ МП.

“Поведінка ПЦУ – це наше народне лихо. Жодна інша конфесія країни (ні римо-католики, ні греко-католики, ні протестанти) не поводяться так, як вони. Єдиний масштабний міжконфесійний конфлікт у країні породжують саме представники ПЦУ та люди, симпатизуючи їм на місцях”, – акцентував Мелетій.

“Вже багато років і навіть зараз представники ПЦУ навмисно намагаються навісити на нас ярлик чужої для України Церкви, навмисно називаючи нас «Російською Церквою в Україні», при тому, що ми завжди були, є і будемо Українською Православною Церквою, що складається з етнічних українців та громадян України. Це дуже небезпечний наратив, який вже приніс багато біди нашій країні”, – сказав митрополит “Чернівецький і Буковинський”.

“Мені здається, що наша влада починає розуміти цю проблему. Наприклад, Міністр культури України Олександр Ткаченко за останні місяці у своїх публічних виступах вже кілька разів говорив про те, що й УПЦ, і ПЦУ це «дві наші українські церкви», що немає «Російської Церкви в Україні», а є Українська Православна Церква”, – зазначив митрополит УПЦ МП.