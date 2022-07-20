При Святотроїцькому духовному центрі в Тернополі розпочав роботу дитячий табір «Християнські канікули». Він зібрав учнів недільних шкіл місцевих православних парафій. Десятки діток поспішають сюди, щоб, розпочавши день зі спільної молитви, цікаво й з користю провести час.

Як повідомляє пресслужба Тернопільської єпархії ПЦУ, ініціаторами й організаторами табору стали пятеро священників: клірики цієї єпархії Микола Зінкевич, Михайло Бугай, Василь Мокрицький та Олег Крупський, а також Андрій Гаджала з Тернопільсько-Теребовлянської єпархії. Ініціативу підтримали й долучилися до роботи у таборі клірики Тернопільсько-Бучацької єпархії ПЦУ – Богдан Антонюк і Петро Жовток.

Разом із дітками моляться, співають, танцюють, а також проводять рухливі ігри, навчають усіляким життєвим премудростям не лише нинішні священники, а й студенти-богослови й активні парафіянки, більшість із яких є дітьми священників.

Окрім звичних для таборянського життя розваг і навчань, учасники табору щодня мають духовні бесіди зі священниками, вивчають Слово Боже й опановують ази християнського життя.