У Тернополі продовжують очищувати вулиці від незаконної реклами

Демонтаж незаконних рекламних вивісок на вулицях Тернополя продовжують працівники муніципальної поліції.

17 вересня постійно діючою робочою групою з організації проведення демонтажу, спільно з управлінням муніципальної інспекції, в присутності працівника Національної поліції, демонтовано дві рекламні конструкції – вивіски, які розміщені на вул. Андрея Шептицького, 7 та вул. Андрея Шептицького, 14-А.

Демонтаж провели на виконання рішення виконавчого комітету Тернопільської міської ради від 08.08.2024 року № 1258 «Про демонтаж вивісок», повідомляють у міській раді.

Крім того, відповідно до рішення виконавчого комітету від 15.05.2024 року №791 «Про демонтаж рекламних засобів» демонтовано ще три рекламних конструкції на вул. Руська, 23 та вул. В’ячеслава Чорновола, 4.

Робота щодо виконання рішень виконавчого комітету продовжується.