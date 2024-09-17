17.09.2024 22:23

Повідомити новину

Написати

Ми у соцмережах

У Тернополі продовжують очищувати вулиці від незаконної реклами

17.09.2024

Ірина Нова

77

Оперативно, Тернопільщина, Новини

Поширити:

Демонтаж незаконних рекламних вивісок на вулицях Тернополя продовжують працівники муніципальної поліції. 

17 вересня постійно діючою робочою групою з організації проведення демонтажу, спільно з управлінням муніципальної інспекції, в присутності працівника Національної поліції,  демонтовано дві  рекламні конструкції –  вивіски, які розміщені на вул. Андрея Шептицького, 7 та вул. Андрея Шептицького, 14-А.

Демонтаж провели на виконання рішення виконавчого комітету Тернопільської міської ради від 08.08.2024 року № 1258 «Про демонтаж вивісок», повідомляють у міській раді.

Крім того, відповідно до рішення виконавчого комітету від 15.05.2024 року №791 «Про демонтаж рекламних засобів» демонтовано ще три рекламних конструкції на вул. Руська, 23 та вул. В’ячеслава Чорновола, 4.

Робота щодо виконання рішень виконавчого комітету продовжується.

Теги: новини, демонтаж рекламних вивісок, муніципальна інспекція, Тернопіль

Рекомендуємо

Найбільше переглядів за 3 дні



© 2014-2024. При використанні матеріалів посилання на сайт (гіперпосилання) обов'язкове.
Розробка сайтів і реклама в Інтернеті

Повідомити новину

Написати

Ми у соцмережах