У Тернополі продовжують демонтувати незаконну рекламу

Працівники муніципальної поліції продовжують звільняти Тернопіль від нелегальної реклами.

17 червня, постійно діюча робоча група з організації проведення демонтажу спільно з управлінням муніципальної інспекції в присутності працівників Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області, демонтували ще 19 вивісок, які були розміщені на будівлі за адресою вулиця Михайла Вербицького, 4, в м. Тернополі.

“Демонтаж проведено на виконання рішення виконавчого комітету Тернопільської міської ради від 15.05.2024 року № 791 «Про демонтаж рекламних засобів». Демонтовані рекламні конструкції розміщені на території, яка знаходиться під охороною, по вулиці Князя Острозького, 32. Для повернення рекламних конструкцій власникам необхідно звернутися в КП «Тернопільміськсвітло» за вказаною адресою,” – інформують у міській раді.

Робота з виконання рішення виконавчого комітету продовжується.