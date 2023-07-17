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У Тернопільської федерації боксу – нове керівництво: деталі

17.07.2023

Світлий Віктор

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Тернопільщина, Новини, Спорт, Події, Спорт

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У суботу, 16 липня, у Тернопільській федерації боксу України переобрали президента та керівництво.

Присутніми на них були 30 членів ради, зазначають у Федерації боксу України.

За результатами голосування обрали

  • першим віцепрезидентом  – Назара Лободу,
  • генеральним секретарем  – Олену Степанову,
  • президентом федерації боксу Тернопільської області – Євгенія Степанова.

Нагадаємо, Євген Степанов очолює Федерацію боксу Тернопільської області ще від з 2008-го.

«Тернопільську обласну федерацію боксу ми створили разом з Анатолієм Михайловичем Пацатим – легендарним українським спортивним функціонером та суддею, – зазначив ФБУ Євген Степанов. –  Я довгий час займав місце віце-президента організації. В 2008-му ми провели чергову звітно-виборчу конференцію, на якій було вирішено, що Анатолій Михайлович очолить суддівську колегію ФБУ, а мене було обрано президентом Тернопільської обласної федерації боксу.

З того часу я безперервно працюю на цій посаді. Загалом я не одне десятиліття допомагав місцевим боксерам та тренерам. Бокс – особливий вид спорту для мене, адже я сам пройшов шлях боксера в молодості.

Коли я очолив федерацію, у нас в місті та області функціонував лише один боксерський зал. Моєю задачею номер один було збільшити кількість майданчиків та залів для тренувань. На сьогоднішній день у нас є три боксерські зали в самому Тернополі та ще два – в області.

Для нас важливо, аби наші молоді таланти досягали успіхів на внутрішній та міжнародній боксерській арені. Нерідко ми співпрацюємо з нашими сусідами – обласними федераціями Західної України. Постійно проводимо спільні навчально-тренувальні збори, турніри, матчеві зустрічі. Хмельницька, Чернівецька та Львівська обласні федерації боксу – це ті партнери, з якими ми взаємодіємо найбільше».

Додамо, що 15 липня Федерація боксу України й Тернопільська обласна федерацією боксу підписали договір про співпрацю.

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Теги: спорт, вибори, бокс

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