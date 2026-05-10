Які країни ЄС скасовують біометрію?

Греція, Італія та Португалія призупиняють нову біометричну систему на кордонах ЄС. Що відомо?

Нова система контролю на кордонах Європейського Союзу Entry/Exit System, або EES, яка передбачає обов’язкове сканування обличчя та відбитків пальців для всіх громадян країн, що не входять до Євросоюзу, запрацювала 10 квітня 2026 року і майже одразу спровокувала величезні черги.

Греція першою офіційно призупинила біометричні вимоги. Португалія зараз теж пропускає мандрівників без обов’язкового сканування щоразу, коли з’являються черги. Експерти прогнозують, що невдовзі Лісабон офіційно приєднається до ініціативи.

Італія теж планує відновити штампування паспортів після інциденту в Мілані, коли зі 156 пасажирів авіарейсу вилетіли лише 34.