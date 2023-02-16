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Легкоатлет з Тернопільщини завоював “бронзу” на чемпіонаті України з легкої атлетики

16.02.2023

Роман Васильович

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Новини, Спорт, Спорт

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На чемпіонаті України з легкої атлетики в приміщенні «бронзою» відзначився тернопільський метальник Максим Лаврик.

У Києві в легкоатлетичному манежі ШВСМ впродовж двох днів тривав чемпіонат України з легкої атлетики в приміщенні. Бронзовою нагородою в штовханні ядра відзначився на турнірі вихованець тренера Івана Панасюка (ОДЮСШ з літніх видів спорту) Максим Лаврик. Максим показав результат – 15.42. Спортсмен є учнем 6 (10)-Б класу Козівського ліцею ім. Володимира Герети.

Щодо інших представників команди Тернопільщини, то, як повідомляє Федерація легкої атлетики області, ще один учень ОДЮСШ з літніх видів спорту – Юрій Наконечний (тренер Олег Данилюк) – в бігу на 200 м виконав норматив першого дорослого розряду та з 80 учасників виборов восьме місце. В бігу на 3000 м Ольга Правецька зайняла сьоме місце; в спортивній ходьбі Мар’яна Тріщук стала дев’ятою; Уляна Кулеба – одинадцята (усі спортсмени представляють ОДЮСШ, тренер Ольга Стефанишина); Аліна Посівайло (Зборівська ДЮСШ, тренер Володимир Небельський) в бігу на 3000 м була десятою.

Теги: легка атлетика, чемпіонаті України з легкої атлетики, Максим Лаврик

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