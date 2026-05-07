23-річний воїн із Чорткова отримав орден «За мужність» на передовій

Про це повідомили у Чортківській міській раді.

Відповідний указ президента України №148/2026 «Про відзначення державними нагородами України» був підписаний 24 лютого 2026 року. Нагороду військовому вручили днями за мужність, відвагу та самовіддану службу у захисті України.

Добровільно став на захист України

До лав Збройних сил України Дмитро Сеник добровільно вступив влітку 2023 року.

Нині захисник служить в аеророзвідці 1-го механізованого батальйону 24 окремої механізованої бригади імені короля Данила.

У Чортківській міській раді зазначають, що цьогоріч військового вже нагороджували президентською відзнакою «За оборону України».

Захист України — справа родини

Батько військового, Тарас Сеник, також боронить державу. Він проходить службу у складі 46 десантно-штурмової бригади.

У громаді дякують родині Сеників за мужність, відданість та захист України.

