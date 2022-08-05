4 серпня, напередодні свята Почаївської ікони Божої Матері, очільник Московського патріархату Онуфрій очолив всенічне бдіння у Свято-Успенській Почаївській Лаврі.

Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.

Предстоятель прибув у Почаїв для участі в урочистих богослужіннях з нагоди 425-річчя перенесення чудотворної ікони в Почаївський монастир.

Митрополит Онуфрій очолив акафіст перед чудотворним образом та всенічне бдіння у Преображенському соборі Лаври. Предстоятелю співслужив сонм архієреїв, намісник обителі митрополит Почаївський Володимир, братія Лаври у священному сані та численне духовенство з різних єпархій. За всенічним бдінням молились тисячі вірян.

За богослужінням піднесли особливі молитви про мир в Україні, про Божий захист від жахіть війни та утішення всіх постраждалих.

Завтра Блаженніший владика очолить Божественну літургію у цьому ж соборі обителі.

Тим часом Почаїв на три дні, з 3 по 5 серпня, оголошено зоною поліцейського контролю. Як повідомили у поліції Кременеччини, у місті буде обмежений рух транспортних засобів, обмежена чисельність учасників, які можуть перебувати в культових спорудах, а також доступ до населеного пункту та місця проведення обряду громадян як в пішому порядку, так і на автомобільному транспорті.

Довідково:

Почаївський образ Богородиці у 1597 році віддала обителі Анна Гойська – після того, як по її молитвах до Божої Матері прозрів сліпонароджений брат Филип. Поміщиці Анні ікону подарував грецький митрополит Неофіт на знак вдячності за гостинність. З того часу Божа Матір явила від Свого образу багато чудес. Святкування 5 серпня (23 липня за старим стилем) встановлене на згадку про одне з них – порятунок Почаївського монастиря від татар влітку 1675 року, коли Богородиця з’явилась над оточеною загарбниками обителлю та розігнала ворогів.