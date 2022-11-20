У Миролюбівці, що на Тернопільщині відсвяткували 100-ліття храму (фото)

Храм св. великомученика Димитрія будували упродовж 1901–1922 років. Його фундаторами були: Федір Андрущишин, Петро Федик, Андрій Віблий. На свято Миколая у 1922 р. храм освятив о. Григорій Статкевич.

Святкову Літургію очолив архієпископ і митрополит Тернопільсько-Зборівський Василій Семенюк у співслужінні пароха о. Степана Кишенюка, декана Микулинецького о. Івана Зозулі, ігумена редемптористів о. Василя Ліниці, о. Василя Дідуха, о. Богдана Гавришка та о. Романа Габрилея.

Владика Василій, проповідуючи до вірних, закликав до молитви за Україну та воїнів, словом потіхи підтримав парафіян і усіх присутніх на Літургії, а особливо матерів та батьків, чиї діти захищають Україну. Відтак освятив пам’ятний хрест, котрий спорудили на честь зародження громади та початку будови храму. Владика подякував усім парафіянам за їхню ревність та підтримку Церкви.

У Гарбузові митрополит Василій освятив парафіяльний дім

13 листопада архієпископ і митрополит Василій Семенюк візитував парафію с. Гарбузів Залозецького деканату. На Божественній Літургії у парафіяльному храмі святого Миколая кир Василію співслужили декан Залозецький о. Михайло Підгородецький та настоятель храму о. Віталій Максимов.

Владика Василій вручив церковну нагороду золотий хрест з прикрасами отцю-декану Михайлу Підгородецькому, дякуючи йому за старанне душпастирське служіння на благо Церкви та вірних Залозецького деканату.

Опісля кир Василій здійснив чин освячення парафіяльного дому, спорудженого старанням місцевого священника о. Віталія Максимова та вірних. Брати-семінаристи представили духовно-патріотичний концерт.

Владика Тихон візитував храм села Горішня Слобідка

13 листопада архієпископ Тернопільський і Бучацький Тихон з архіпастирським візитом відвідав Свято-Феодосівський храм села Горішня Слобідка Монастириського благочиння. Настоятель митрофорний протоієрей Миколай Романів запросив архіпастиря очолити святкове Богослужіння і помолитися за весь український народ. Владиці співслужив Монастириський благочинний митрофорний протоієрей Степан Бачинський і запрошене духовенство. Були піднесені особливі молитви за перемогу України над агресором, воїнів-захисників Батьківщини та український народ. Високопреосвященнійший владика привітав настоятеля отця Миколая з 45-річчям та 25-літтям священничої хіротонії. Архієпископ Тихон висловив слова подяки ювіляру та подарував на молитовну пам’ять ікону Спасителя, а парафіян відзначив благословенними грамотами.

Владика Нестор освятив новий престол у храмі села Росохач

13 листопада архієпископ Тернопільський і Кременецький Нестор з архіпастирським візитом відвідав Чортківське благочиння.

На запрошення протоієрея Євгена Махніцького Високопреосвященнійший владика звершив Божественну літургію у храмі святителя Миколая Чудотворця села Росохач.

Архієрей звершив освячення престолу та чин оновлення храму, а опісля – Божественну Літургію.

Його Високопреосвященству співслужили Чортківський благочинний протоієрей Богдан Верхомій, Скалатський благочинний протоієрей Віктор Борисюк, завідувач єпархіальної канцелярії протоієрей Володимир Зубілевич і запрошене духовенство.

Після Богослужіння владика Нестор разом із духовенством відслужили молебень до святителя Миколая.