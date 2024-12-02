У ДТП загинув молодий священник з Тернопільщини

На 31-му році життя та 3-му році священничого служіння в автомобільній аварії трагічно загинув о. Андрій Полеви, священнослужитель Івано-Франківської Архієпархії УГКЦ.

Трагедія трапилася 30 листопада.

Про це повідомили на сторінці Архиєпархії.

Отець Андрій Полевий народився 13 грудня 1993 року у с. Слобідка Заліщицького району Тернопільської області. У 2000 році пішов у перший клас школи рідного села. У 2010 році вступив до музичного училища імені Д. Січинського, що у м. Івано-Франківськ, де навчався за спеціальністю «хоровий диригент». Після закінчення закладу, у 2014 році поступив до Івано-Франківської духовної семінарії ім. свщмч. Йосафата, яку закінчив у 2020 році.

Під час навчання у семінарії проходив дяківську практику в Івано-Франківському обласному клінічному онкологічному диспансері. У часі зимових вакацій долучався до розвитку парафії Богоявлення Господнього, що у м. Ізюм, Харківської області. Відвідував парафію св. апп. Петра і Павла, що у м. Мирноград, Донецького Екзархату УГКЦ, де проводив катехизації для парафіян, а також був співучасником молодіжно-студентського вертепу «САД». Брав активну участь у проведенні катехизацій для вівтарної дружини, а також організовував вертепи й церковні хори.

Дияконські свячення отримав з рук Архієпископа і Митрополита Івано-Франківського Владики Володимира Війтишина 7 квітня 2022 року у храмі свв. Кирила і Методія, що у селі Крихівці. 16 жовтня 2022 року отримав пресвітерські свячення у храмі Воздвиження Чесного Христа, що у смт Лисець.

Душпастирське служіння здійснював як сотрудник парафії св. влкмч. Параскеви, що у м. Болехів, однойменного протопресвітеріату. Згодом виконував священничі обов’язки як адміністратор парафії Положення Чесної Ризи Пресвятої Богородиці, що у с. Грузіїв, Болехівського протопресвітеріату.

Останнім місцем служіння стали парафії св. Архистратига Михаїла, що у с. Кальна, а також св. Василія Великого, що у с. Розточки, Болехівського протопресвітеріату, де о. Андрій виконував уряд адміністратора парафій.