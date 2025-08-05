У ДТП на Тернопільщині постраждали двоє людей: автівка врізалась в дерево

Сьогодні, 5 серпня близько о 14:00, неподалік Романового Села на Тернопільщині трапилася аварія з потерпілими. На місці події працювала слідчо-оперативна група Збаразького відділення поліції, повідомляють правоохоронці.

З тілесними ушкодженнями, отриманими в дорожньо-транспортній пригоді, до лікарні потрапило двоє жителів Івано-Франківської області.

У ході перевірки стало відомо, що водій автомобіля ISUZU, рухаючись в напрямку Підволочиська, не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу руху та з’їхав у кювет. Після цього автівка зіткнулася із деревом.

До лікарні потрапили водій 1971 року народження та 50-річний пасажир. Вирішується питання про притягнення водія до адміністративної відповідальності. Триває перевірка.