ДТП на Тернопільщині: 22-річний мотоцикліст у реанімації

До реанімаційного відділення після дорожньо-транспортної пригоди потрапив 22-річний житель Теребовлянської громади. Чоловік перекинувся на мотоциклі, повідомляють у поліції області.

Аварія трапилася 4 серпня близько першої ночі в селі Стара Могильниця Тернопільського району. Очевидці нещастя викликали бригаду швидкої та поліцію.

У ході перевірки слідчо-оперативна група Теребовлянського відділення поліції встановила, що чоловік, керуючи мотоциклом марки SPARK, не впорався з керуванням, перекинувся та отримав тілесні ушкодження.

За даним фактом триває розслідування відповідно до частини 1 статті 286 Кримінального кодексу України.