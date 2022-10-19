13, 14 і 16 жовтня в Чернівцях в рамках другого туру чемпіонату України з волейболу серед жіночих команд «СУПЕРЛІГА-ДМАРТ» тернопільська «Галичанка-ЗУНУ» провела три поєдинки.

На жаль, підопічні Людмили Чорненької знову поступилися у всіх поєдинках. Хоча у двох перших поєдинках старти зустрічі були за «Галичанкою» (проте суперники не лише швидко зрівнювали рахунок, а й легко виходили вперед), а у третьому тернопільські волейболістки навіть перемогли у третій партії, Валерія Дрьомова стала найкращим гравцем поєдинку.

12 жовтня.

ВК «ДоброДій-Медуніверситет-ШВСМ» (Вінниця) – «Галичанка-ЗУНУ» – 3:0 (25:14, 25:13, 25:15).

«Галичанка-ЗУНУ»: Дрьомова (6 очок), Кiмак (0), Попович (2), Голод (2), Риболовлєва (0), Осипенко (4), Джима (1), Губенко (6), Степура (1), Капканець (0), Овчаренко, лiберо (0), Самусенко, лiберо (0).

14 жовтня. СК «Балта» (Балта) – «Галичанка-ЗУНУ» – 3:0 (25:16, 25:17, 25:20).

«Галичанка-ЗУНУ»: Дрьомова (9), Губенко (5), Попович (1), Осипенко (4), Голод (4), Овчаренко (L) – стартова шiстка; Лях (7), Джима (0), Кiмак (3), Риболовлєва (2), Степура (0).

16 жовтня. «Галичанка-ЗУНУ» – «Волинський край-Унiверситет» – 1:3 (19:25, 18:25, 25:18, 18:25).

«Галичанка-ЗУНУ»: Дрьомова (23), Кiмак (5), Попович (0), Осипенко (14), Голод (1), Овчаренко (L) – стартова шiстка; Лях (5), Губенко (2), Риболовлєва (1), Степура (0).