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У депутатському складі Тернопільської облради відбулись зміни

27.06.2024

Ірина Нова

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Тернопільщина, Політика, Новини, Офіційно

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Сьогодні, 27 червня, під час засідання сьомої сесії Тернопільської обласної ради, представили нового депутата Павла Кісіля.

Тернопільська обласна територіальна виборча комісія постановила зареєструвати депутатом Тернопільської обласної ради в єдиному багатомандатному виборчому окрузі за єдиним виборчим списком від Тернопільської обласної організації політичної партії «Слуга народу» Кісіля Павла Васильовича, головного лікаря Кременецької лікарні, який через суди поновився на посаді.

Також депутати мали розглянути заяви двох представників партії “Слуга народу” – колишнього голови ОВА Володимира Труша та голови фракції Ярослава Захарківа щодо їхнього бажання позбавлення депутатських повноважень.

Щоб прийняти дані заяви, не вистачило голосів.

Джерело: Тернопільська обласна рада

Теги: Павло Кісіль, Тернопільщина, політика, сесія, "Слуга народу", тернопільська обласна рада, депутат Тернопільської обласної ради

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