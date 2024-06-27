У депутатському складі Тернопільської облради відбулись зміни

Тернопільська обласна територіальна виборча комісія постановила зареєструвати депутатом Тернопільської обласної ради в єдиному багатомандатному виборчому окрузі за єдиним виборчим списком від Тернопільської обласної організації політичної партії «Слуга народу» Кісіля Павла Васильовича, головного лікаря Кременецької лікарні, який через суди поновився на посаді.

Також депутати мали розглянути заяви двох представників партії “Слуга народу” – колишнього голови ОВА Володимира Труша та голови фракції Ярослава Захарківа щодо їхнього бажання позбавлення депутатських повноважень.

Щоб прийняти дані заяви, не вистачило голосів.