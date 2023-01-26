Титулований тернопільський спортсмен виборов “срібло” на чемпіонаті світу

Срібну медаль виграв тернопільський спортсмен Тарас Радь на чемпіонаті світу з лижних перегонів та біатлону.

Ці змагання триватимуть до 29 січня у шведському Естерсунді. У третій день турніру, 24 січня, він завоював на ньому свою першу нагороду, виступаючи у лижних перегонах спринт.

Команду України представляє 24 спортсмени з інвалідністю. До складу Національної паралімпійської збірної команди України серед спортсменів з ураженнями опорно-рухового апарату та порушеннями зору входять двоє представників Тернопільщини. Це тернополянин, майстер спорту України міжнародного класу з лижних перегонів та заслужений майстер спорту України з біатлону, вихованець ДЮСШІ «Інваспорт», студент магістратури факультету фізичного виховання Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка Тарас Радь та представник Тернопільського центру та ДЮСШІ «Інваспорт» Володимир Черниш, який родом із Гусятинського району. Обидва виступають у класі LW 10-12 (сидячі). Тренує спортсменів – заслужений працівник фізичної культури і спорту України, заслужений тренер України Віктор Федорчак.