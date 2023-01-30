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Тернополянка зареєструвала петицію про розірвання договору оренди Почаївської лаври з УПЦ МП

30.01.2023

Ірина Нова

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Тернопільщина, Новини, Події, Духовне, Почаївська міська громада

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Тернополянка Анна Войтович зареєструвала електронну петицію до Кабінету Міністрів України про розірвання договору оренди Почаївської лаври з УПЦ МП.

“В Україні вже майже рік йде війна, УПЦ московського патріархату провадить відверту антиукраїнську пропагандивну діяльність і всіляко підтримує ворога”, – йдеться у тексті, опублікованому на сервісі електронних петицій.

Анна Войтович повідомила Суспільному, що збір підписів розпочався 17 січня.

Станом на 30 січня петицію підписало 1 755 людей із 25 тисяч необхідних.

Від сьогодні до кінця збору підписів залишилося 77 днів.

Нагадаємо, в духовній семінарії УПЦ (МП) на Тернопільщині Служба безпеки знайшла антиукраїнські матеріали.

Також на сесії Тернопільської обласної ради депутати проголосували за звернення, щодо повернення комплексу споруд Почаївської Свято-Успенської лаври до державної власності та розслідування антиукраїнської діяльності священнослужителів УПЦ МП.

Теги: УПЦ МП, новини Тернопільщини, петиція, Почаївська лавра, заборона московського патріархату

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