Тернопільська “Полiцiя охорони-ЗУНУ-Динамо” зазнала дві поразки

18-21 cічня у Чернівцях пройшов сьомий тур регулярного чемпіонату чоловічої Суперліги-Будінвест 2022-2023 з волейболу, де виступає тернопільська “Поліція охорони-ЗУНУ-Динамо”. На жаль, тернопільські поліцейські зазнали дві поразки.

Хоча у першому поєдинку можна було й поборотися за перемогу з менш іменитим суперником, але несподівано «Решетилівка» впевнено перемогла у всіх партіях.

19 ciчня. «Збірна Полтавської області ВК «Решетилівка» – «Полiцiя охорони-ЗУНУ-Динамо» – 3:0 (25:12, 25:17, 25:19).

«Полiцiя охорони-ЗУНУ-Динамо»: Артур Гандзiй (5), Василь Ухман (4), Артемiй Корнєєв (3), Андрiй Горбенко (6), Юрiй Паласюк (5), Олександр Прокопець (8), Володимир Макатуха (L) – стартовий склад; Максим Турик (3), Iван Бiлюк (0), Назар Мамчур (0), Артем Омельченко (3).

21 ciчня. «Полiцiя охорони-ЗУНУ-Динамо» – ВК «Житичi-Полiсся» – 2:3 (22:25, 17:25, 25:22, 25:19, 13:15).

«Полiцiя охорони-ЗУНУ-Динамо»: Артур Гандзiй (9 очок), Максим Турик (10), Артемiй Корнєєв (6), Андрiй Горбенко (25), Юрiй Паласюк (11), Олександр Прокопець (1), Володимир Макатуха (L) – стартовий склад; Василь Ухман (5), Iван Бiлюк (2), Назар Мамчур (0), Артем Омельченко (0).

Житомиряни двічі у цьому чемпіонаті перемагали тернопільських поліцейських, тому й вважалися фаворитами поєдинку. Цього разу «Полiцiя охорони-ЗУНУ-Динамо» зуміла дати бій супернику і переможець протистояння визначився у п’яти партіях.

Програвши перших дві партії, тернопільські волейболісти таки переломили хід поєдинку, відсвяткувавши перемоги у третій і четвертій, і у першій половині вирішального сету вели в рахунку – 8:5, але за нічийного рахунку – 13:13, житомиряни взяли два поспіль розіграші і виграли протистояння.

Після цього поєдинку «Поліція охорони» із 10 заліковими пунктами посідає передостаннє 7-е місце.

У 8-му турі 1 лютого «Поліція охорони-ЗУНУ-Динамо» зустрінеться із

ВК «МХП-Вінниця»-ШВСМ, 3 лютого «Епіцентр-Подоляни» із Городка, що на Хмельниччині, а 5-го із ВК «Барком-Збірна України U-18».