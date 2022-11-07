3 листопада 2022 року Блаженнійший Митрополит Київський і всієї України Епіфаній очолив Божественну літургію у старовинному, 270-літньому Спасо-Преображенському кафедральному соборі міста Вінниці.

За Божественною літургією Предстоятелю автокефальної Української Православної Церкви співслужили Екзарх Вселенського Патріарха єпископ Команський Михаїл, митрополит Львівський Макарій, митрополит Вінницький і Барський Симеон, митрополит Вінницький і Брацлавський Роман, митрополит Львівський і Сокальський Димитрій, митрополит Луцький і Волинський Михаїл, митрополит Черкаський і Чигиринський Іоан, митрополит Переяславський і Вишневський Олександр, архієпископ Сумський і Охтирський Мефодій, архієпископ Тернопільський і Кременецький Нестор, архієпископ Чернігівський і Ніжинський Євстратій, архієпископ Житомирський і Поліський Володимир, архієпископ Чернівецький і Хотинський Герман, архієпископ Дніпровський і Криворізький Симеон, архієпископ Тернопільський і Бучацький Тихон, архієпископ Вишгородський Агапіт, єпископ Луганський і Старобільський Лаврентій, єпископ Володимир-Волинський і Турійський Матфей, єпископ Одеський і Балтський Афанасій, єпископ Харківський і Богодухівський Митрофан, єпископ Запорізький і Мелітопольський Фотій, єпископ Ужгородський і Закарпатський Варсонофій, єпископ Житомирський і Овруцький Паїсій, єпископ Хмельницький і Кам’янець-Подільський Павло, єпископ Бориспільський Антоній, місцеве та запрошене духовенство, зокрема клірики Тернопільської єпархії протоієреї Володимир Зубілевич та Микола Мних.

Блаженнійший Митрополит Епіфаній возніс особливу молитву до Господа в час, коли Батьківщина в небезпеці. Також під час відправи лунали молитовні прохання за воїнів, які захищають Україну, за владу і наш народ та за спокій душ усіх полеглих оборонців Батьківщини й мирних жителів.

Наприкінці богослужіння Предстоятель, архієреї, духовенство та вірні піднесли молитви перед чудотворним образом Пресвятої Богородиці «Іверська-Мирненська (Мироточива)».

Блаженнійший Митрополит Київський і всієї України Епіфаній звернувся із Першосвятительським словом.

«Сьогодні ми по-особливому взиваємо до Бога та Його Пречистої Матері, щоби Вони допомагали нам у нашій непростій боротьбі. Але кожна боротьба завершується – і віримо, що з Божою допомогою завершиться вона нашою перемогою. Зло буде зупинене. Російська агресія буде подолана раз і назавжди. А ми поставимо крапку в цій кількасотлітній війні, здобудемо остаточну перемогу і встановимо справедливий мир», – зокрема сказав Митрополит Епіфаній.

Також від імені великої родини Православної Церкви України Предстоятель привітав із 60-річчям митрополита Вінницького і Барського Симеона.

«Щиро вітаю добру людину, духовного пастиря, досвідченого архієрея, який був одним із небагатьох, хто зі складу ієрархів однієї з гілок українського православ’я брав участь в історичному Об’єднавчому Соборі, митрополита Вінницького і Барського Симеона з його 60-річчям. Його мужність і відданість церковній єдності засвідчуються не словами та деклараціями, як, на жаль, можна бачити серед тих, хто недостойно носить звання ієрарха, але ділами. У важкий момент вибору владика Симеон послідував волі Божій, канонічному порядку та обрав не власне благо, а благо Церкви і побожного українського народу. Тож щиро бажаю владиці Симеону Божої допомоги у подальшому плідному звершенні архіпастирського служіння, міцного здоров’я, довгих років праці у винограднику Христовому, всіх благ від Господа!», – підсумував Митрополит Епіфаній.

Предстоятель єдиної помісної Української Православної Церкви нагородив митрополита Симеона Хрестом за заслуги перед Православною Церквою України, подарував панагію і хрест, а також підніс просфору та букет квітів.

Керуючий єпархією митрополит Вінницький і Барський Симеон висловив слова вдячності Предстоятелю, архієреям та вірним нашої Церкви та подарував Блаженнійшому Митрополиту Епіфанію список Іверсько-Мирненської ікони Божої Матері.

Тернопільська делегація на чолі з владикою Нестором привітала митрополита Симеона з 60-річчям і подарувала ювілярові картину з краєвидом Тернополя та квіти.