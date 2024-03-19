Тернопільщина ввійшла в трійку лідерів по посіву ярих культур

За даними Мінагрополітики 14 областей розпочали посівну ярих культур. В Україні засіяно 128,1 тис. гектарів зернових та зернобобових культур, Тернопільщина у трійці лідерів.

З них – 12,9 тис. гектарів пшениці, 69,6 тис. гектарів ячменю, 41,5 тис. гектарів гороху та 3,7 тис. гектарів вівса.

Найбільше посіяли в таких областях:

на Одещині – всього 43 тис. гектарів. З них – 1 тис. гектарів пшениці, 23,3 тис. гектарів ячменю, 17,7 тис. гектарів гороху та 1 тис. гектарів вівса;

у Миколаївській області – 1,1 тис. гектарів пшениці, 17,9 тис. гектарів ячменю, 12,6 тис. гектарів гороху;

у Тернопільській – 2,6 тис. гектарів пшениці, 10,4 тис. гектарів ячменю та 1 тис. гектарів гороху.

Всупереч війні росії проти України, аграрії проводять весняну посівну для забезпечення продовольчої безпеки.