На Тернопільщині рекордно подорожчала картопля

Тенденції із зростанням цін продавці пояснюють неврожаєм і скороченням площ із цією культурою, повідомляє За Збручем.

«Ми продаємо картоплю, в основному вирощену на території Тернопільської області. Багато аграріїв минулого року значно скоротило картопляні площі. Це пов’язано із рентабельністю виробництва, крім цього, ми могли спостерігати зменшення врожайності через погодні умови. Картопля скоротилася у пропозиції, тому це впливає на ціноутворення. А ще сезонний фактор має значення, запасів картоплі меншає, і це буде спостерігатися аж до нового врожаю, тому ми можемо спостерігати зростання ціни, хоча його ми наразі не називаємо критичним. Сподіваємося, що аграрії, власники домашніх господарств на наступний сезон посадять більше картоплі. Також вже є молода картопля, вона буде ставати все більш затребуваною. Проте вартість старої поки не опускається нижче 20 грн за кг», – каже власник овочевого магазину Іван Полянський.