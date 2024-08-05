Тернопільщина втратила ще одного захисника: на фронті загинув Михайло Вельничук

Вірний військовій присязі, захищаючи територіальну цілісність та державний суверенітет України, 2 серпня загинув захисник з Тернопільщини Михайло Вельничук.
Про важку втрату повідомили у Заліщицькій міській раді.
Виконавчий комітет міської ради висловлює співчуття родині та близьким загиблого Героя.
“Ми завжди будемо пам’ятати і шанувати подвиг наших земляків, які поклали життя, захищаючи територіальну цілісність та суверенітет нашої держави”, – ідеться у зверненні міської ради.
Оперативне командування “Захід” відреагувало на затримання працівників ТЦК на Тернопільщині