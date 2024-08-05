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Тернопільщина втратила ще одного захисника: на фронті загинув Михайло Вельничук

05.08.2024

Ірина Нова

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Новини, Війна з рф, Тернопільщина

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Вірний військовій присязі, захищаючи територіальну цілісність та державний суверенітет України, 2 серпня загинув захисник з Тернопільщини Михайло Вельничук.

Про важку втрату повідомили у Заліщицькій міській раді.

Виконавчий комітет міської ради висловлює співчуття родині та близьким загиблого Героя.

“Ми завжди будемо пам’ятати і шанувати подвиг наших земляків, які поклали життя, захищаючи територіальну цілісність та суверенітет нашої держави”, – ідеться у зверненні міської ради.

Оперативне командування “Захід” відреагувало на затримання працівників ТЦК на Тернопільщині

 

Теги: Тернопільщина, загиблі герої, війна з Росією

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