Біля лісу в Бучачі викинули маленьке цуценя: для собачки шукають дім

У Бучачі небайдужі мешканці намагаються врятувати маленьке цуценя, яке невідомі залишили напризволяще поблизу лісу. Про прикрий випадок у соціальних мережах повідомила місцева жителька Ольга Бондолько.

За словами жінки, цуценя-дiвчинку виявили біля лісової дороги. Перелякана та беззахисна тварина голосно скавуліла, однак більшість перехожих не звертали на неї уваги.

«Сьогодні якась недолюдина викинула цуценя-дівчинку на дорозі біля лісу. Така маленька крихітка так сильно скавуліла від страху, але всім байдуже…» — написала Ольга Бондолько.

Для цуценяти шукають люблячу родину

Наразі волонтери та небайдужі мешканці шукають для собачки відповідальних господарів.

Відомо, що:

цуценя є дівчинкою;

у дорослому віці буде середнього розміру;

новим власникам тварину можуть доставити безкоштовно;

стерилізацію у відповідному віці також обіцяють провести безкоштовно.

Як допомогти

Усіх, хто готовий подарувати собачці дім або допомогти з пошуком господарів, просять звертатися за телефоном:

📞 096 712 94 28

Також мешканців просять поширювати інформацію, адже від цього залежить подальша доля маленької тварини.