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Біля лісу в Бучачі викинули маленьке цуценя: для собачки шукають дім

Маленька собачка залишилася сама біля дороги

06.06.2026

Roman S

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Новини, Суспільство

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У Бучачі небайдужі мешканці намагаються врятувати маленьке цуценя, яке невідомі залишили напризволяще поблизу лісу. Про прикрий випадок у соціальних мережах повідомила місцева жителька Ольга Бондолько.

За словами жінки, цуценя-дiвчинку виявили біля лісової дороги. Перелякана та беззахисна тварина голосно скавуліла, однак більшість перехожих не звертали на неї уваги.

«Сьогодні якась недолюдина викинула цуценя-дівчинку на дорозі біля лісу. Така маленька крихітка так сильно скавуліла від страху, але всім байдуже…» — написала Ольга Бондолько.

Для цуценяти шукають люблячу родину

Наразі волонтери та небайдужі мешканці шукають для собачки відповідальних господарів.

Відомо, що:

  • цуценя є дівчинкою;
  • у дорослому віці буде середнього розміру;
  • новим власникам тварину можуть доставити безкоштовно;
  • стерилізацію у відповідному віці також обіцяють провести безкоштовно.

Як допомогти

Усіх, хто готовий подарувати собачці дім або допомогти з пошуком господарів, просять звертатися за телефоном:

📞 096 712 94 28

Також мешканців просять поширювати інформацію, адже від цього залежить подальша доля маленької тварини.

Теги: Бучач

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