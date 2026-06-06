Біля лісу в Бучачі викинули маленьке цуценя: для собачки шукають дім

У Бучачі небайдужі мешканці намагаються врятувати маленьке цуценя, яке невідомі залишили напризволяще поблизу лісу. Про прикрий випадок у соціальних мережах повідомила місцева жителька Ольга Бондолько.
За словами жінки, цуценя-дiвчинку виявили біля лісової дороги. Перелякана та беззахисна тварина голосно скавуліла, однак більшість перехожих не звертали на неї уваги.
«Сьогодні якась недолюдина викинула цуценя-дівчинку на дорозі біля лісу. Така маленька крихітка так сильно скавуліла від страху, але всім байдуже…» — написала Ольга Бондолько.
Наразі волонтери та небайдужі мешканці шукають для собачки відповідальних господарів.
Відомо, що:
Усіх, хто готовий подарувати собачці дім або допомогти з пошуком господарів, просять звертатися за телефоном:
📞 096 712 94 28
Також мешканців просять поширювати інформацію, адже від цього залежить подальша доля маленької тварини.