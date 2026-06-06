На Тернопільщині водій Mercedes-Benz G-Class загинув у зіткненні з вантажівкою MAN

У Чортківському районі Тернопільської області сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода за участю позашляховика Mercedes-Benz G-Class та вантажного автомобіля MAN. Унаслідок зіткнення загинув водій легковика, а його пасажирку госпіталізували до лікарні.

Обставини аварії з’ясовують правоохоронці.

За попередніми даними, аварія сталася 4 червня близько 22:00 у селі Гуштин Чортківського району.

За кермом автомобіля Mercedes-Benz G-Class перебував 32-річний житель Чернігівської області. Виїжджаючи з другорядної дороги на автошлях Бучач – Чортків – Скала-Подільська, водій не надав переваги в русі вантажівці MAN, яка рухалася головною дорогою.

У результаті відбулося потужне зіткнення.

Водій загинув на місці

Від отриманих травм кермувальник позашляховика загинув на місці події ще до прибуття медиків.

У салоні автомобіля також перебувала 21-річна пасажирка. Дівчина отримала тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості та була госпіталізована до медичного закладу.

На місці аварії працювали слідчо-оперативна група, експерти та медики.

Справу розслідує Державне бюро розслідувань

Оскільки кримінальне провадження підслідне Державному бюро розслідувань, матеріали справи передали слідчим ДБР.

Провадження відкрито за статтею 415 Кримінального кодексу України — порушення правил водіння або експлуатації транспортних засобів, що спричинило загибель людини чи інші тяжкі наслідки.

Наразі призначено низку експертиз, зокрема:

автотехнічну;

трасологічну;

експертизу технічного стану транспортних засобів.

Також у водія вантажівки відібрали зразки крові для перевірки на наявність алкоголю.

Триває слідство

Правоохоронці встановлюють усі обставини трагедії, зокрема швидкість руху транспортних засобів та причини, які призвели до смертельної аварії.