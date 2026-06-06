На Тернопільщині водій Mercedes-Benz G-Class загинув у зіткненні з вантажівкою MAN

У Чортківському районі Тернопільської області сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода за участю позашляховика Mercedes-Benz G-Class та вантажного автомобіля MAN. Унаслідок зіткнення загинув водій легковика, а його пасажирку госпіталізували до лікарні.
Обставини аварії з’ясовують правоохоронці.
За попередніми даними, аварія сталася 4 червня близько 22:00 у селі Гуштин Чортківського району.
За кермом автомобіля Mercedes-Benz G-Class перебував 32-річний житель Чернігівської області. Виїжджаючи з другорядної дороги на автошлях Бучач – Чортків – Скала-Подільська, водій не надав переваги в русі вантажівці MAN, яка рухалася головною дорогою.
У результаті відбулося потужне зіткнення.
Від отриманих травм кермувальник позашляховика загинув на місці події ще до прибуття медиків.
У салоні автомобіля також перебувала 21-річна пасажирка. Дівчина отримала тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості та була госпіталізована до медичного закладу.
На місці аварії працювали слідчо-оперативна група, експерти та медики.
Оскільки кримінальне провадження підслідне Державному бюро розслідувань, матеріали справи передали слідчим ДБР.
Провадження відкрито за статтею 415 Кримінального кодексу України — порушення правил водіння або експлуатації транспортних засобів, що спричинило загибель людини чи інші тяжкі наслідки.
Наразі призначено низку експертиз, зокрема:
Також у водія вантажівки відібрали зразки крові для перевірки на наявність алкоголю.
Правоохоронці встановлюють усі обставини трагедії, зокрема швидкість руху транспортних засобів та причини, які призвели до смертельної аварії.