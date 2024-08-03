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Оперативне командування “Захід” відреагувало на затримання працівників ТЦК на Тернопільщині

"В ЗСУ немає толерантності до будь-кого, хто порушує закон. Неважливо, чи це солдат, полковник, чи генерал. Перед законом усі рівні".

03.08.2024

Галина Кіт

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Тернопільщина, Кримінал, Новини, Суспільство, Офіційно

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В Оперативному командуванні “Захід” прокоментували затримання на хабарництві працівників Борщівського РТЦК. В ОК наголосили, що всі рівні перед законом, а в ЗСУ немає толерантності до порушення закону.

“У тісній взаємодії із національною поліцією ми і надалі будемо допомагати очищати ЗСУ від подібних кадрів”, — заявили в ОК “Захід”.

Там наголосили, що у Збройних силах України служать військові, які з честю захищають нашу Батьківщину.

“На жаль, іноді трапляються і такі ганебні випадки. Це в жодному разі не може кинути тінь на героїв, які прямо зараз, зі зброєю в руках, воюють і знищують ворога”, — прокоментували у відомстві.

Також, в оперативному командування звернулися до інших військовослужбовців ТЦК: “у ЗСУ немає толерантності до будь-кого, хто порушує закон. Неважливо, чи це солдат, полковник, чи генерал. Перед законом усі рівні”.

Джерело: Оперативне командування “Захід”, Facebook

Теги: скандал, ЗСУ, хабарі, ОК Захід, Борщівський РТЦК

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