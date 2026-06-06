Коли добриво – дріжджі

Догляд за садовими і городніми культурами можна значно покращити, використовуючи натуральні підживлення, серед яких особливе місце посідають дріжджі. Їхній вітамінний склад позитивно впливає на здоров’я і розвиток рослин, забезпечуючи необхідну енергію для кореневої системи та активації ґрунтової мікрофлори.

Дріжджі можна використовувати для підживлення практично всіх видів культур, від овочевих до декоративних.

Зокрема, дріжджі прискорюють період вегетації і допомагають рослинам краще рости навіть за недостатнього освітлення. Проте слід враховувати, що надмірне застосування підживлення може призвести до ожиріння рослин – буяє зелень, але плоди залишаються малими.

Як приготувати дріжджовий розчин?

Для приготування розчину знадобляться як звичайні пресовані, так і сухі дріжджі. Слід взяти 100 г пресованих дріжджів, додати 0,5 кг цукру і 10 л води, настояти три доби, після чого розбавити водою (1:10) і поливати ввечері. Важливо пам’ятати, що дріжджі краще не комбінувати з іншими добривами, а перед використанням рослину добре полити.

Або 10 г сухих дріжджів розчиняють у 9 літрах води, додають 2 столові ложки цукру, настоюють 2 години, а перед використанням розводять літр на десять літрів води.

Залежно від культур, концентрацію підживлення можна варіювати, але варто уникати змішування з пташиним послідом чи перегноєм, щоб уникнути ослаблення грибкових мікроорганізмів.

Для найкращого ефекту рослини рекомендується підживлювати дріжджами раз на місяць, тобто два-три рази за сезон. Підживлення слід вносити під корінь у кількості 0,5 л на кожну рослину.