Навіщо підгортати картоплю

Здавалося б, які можуть бути труднощі у підгортанні картоплі? Взяли до рук сапку чи плужок для підгортання, вибрали гарний день і подалися на город. Насправді ж, якщо ви хочете підвищити врожай, а не втратити його, варто дотримуватися деяких правил, правильно обирати час і інструмент для підгортання картоплі.

Ця процедура збільшує врожайність на 30%, запобігає поляганню стебел, зменшує кількість зелених бульб, сприяє формуванню потужної, розгалуженої кореневої системи, утримує у прикореневій зоні воду і повітря, знижує рівень вимивання поживних речовин з ґрунту.

Зазвичай, прополку та підгортання проводять одночасно, проте можна і розмежувати ці роботи по днях, якщо час дозволяє. Рідко хто прополює картоплю до ідеального стану, зазвичай видаляють лише великі бур’яни, здатні затінювати молоді кущики. А дрібна травичка гине сама, оскільки під час підгортання її коріння пошкоджується і вона залишається без живлення.

Звичайно, точну дату і навіть тиждень вам ніхто не назве — терміни підгортання картоплі залежать як від регіону, так і від погоди та навіть сорту. Однак під час квітнення підгортати картоплю не можна — якщо не встигли зробити це до розкриття бутонів, краще зробіть після.

Більшість дачників по-старому підгортають картоплю за допомогою звичайної сапи, проте техніка не стоїть на місці і для тих, хто не хоче зайвий раз згинати спину, є кілька непоганих альтернатив. Зокрема, підгортання картоплі мотоблоком, культиватором, плугом.