6 червня – День журналіста. “Свободівці” і голова НСЖУ області вітають колег!

Українські ЗМІ – частина національної стійкості

П’ятий рік вітчизняні медіа перебувають на передньому краю боротьби нашого народу з російськими окупантами. У воєнний час незалежна журналістика – то частина демократичних цінностей. І якщо правдива інформація зникає – її місце займає пропаганда на кшталт кремлівської. На цьогорічному Форумі свободи медіа у Лондоні, в якому взяла участь і делегація НСЖУ (голова Сергій Томіленко), особливо наголошувалося, що «якщо незалежна журналістика переживе цю жорстоку війну у Європі, то і правда виживе. А коли так станеться, то демократія в цілому має шанс перемогти».

Не дивно, що сьогодні сотні працівників пера та мікрофона продовжують активно трудитися задля цього на інформаційному фронті. Багато з них боронять рідну країну зі зброєю в руках. На жаль, статистика каже про серйозні втрати в нашій медійній спільноті. Кількість полеглих з лютого 2022 року сягнула вже за сотню. З них понад два десятки – безпосередньо під час виконання журналістських обов’язків, а 28 наших колег перебувають у російському полоні.

Нелегко працюється і регіональним медійникам. Сумна доля спіткала редакційні колективи Тернопільщини, переважна більшість з яких упродовж останнього десятиліття, мабуть, назавжди зникли з інформаційного простору краю. Спочатку відбулося невдале реформування державної та комунальної преси, а далі – війна, знищення логістики, брак коштів… Однак і в таких складних умовах нині на Тернопіллі продовжують функціонувати чимало активних ЗМІ, які оперативно висвітлюють фронтовий героїзм наших захисників, політико-економічні, соціальні, культурні події як в Україні, так і на рідних теренах від Збруча до Дністра.

З-поміж друкованих видань маю за честь привітати з професійним святом творчі колективи відомих у краї газет «Свобода», «Вільне життя», «Сільський господар», «Місто», «RIA плюс Тернопіль», «Університетська думка», «Голос народу» (Чортків), «Новини Шумщини», «Гомін волі» (Підволочиськ); популярних телеканалів TV4, Суспільне Тернопіль, ІНТБ, Тернопіль-1, Файне місто; радійників з Тернопіль FM, УХ радіо, radio ROKS, Тернопільської хвилі, Українське радіо Тернопіль, Наше радіо; інтернет-видань «Тернополяни», «20 хвилин», «За Збручем», «Терен», «Тернопільська газета»,«Наш день»…

Дякую усім колегам, хто в жорстоких умовах загарбницької війни щодня намагається забезпечити українські громади правдивими новинами, а отже, таким чином ретельно документує воєнні злочини окупантів. Особливо щира повага медійникам, котрі служать у лавах Сил оборони України, волонтерам, ветеранам ЗМІ!

З Днем журналіста! Слава Україні!

Василь ТРАКАЛО,

голова Тернопільської обласної організації

Національної спілки журналістів України