П’яний водій Jeep збив на тротуарі матір із донькою та втік: поліція Тернополя затримала порушника

У Тернополі правоохоронці оперативно розшукали та затримали водія позашляховика Jeep Grand Cherokee, який скоїв наїзд на двох пішоходів і втік з місця аварії. Дорожньо-транспортна пригода сталася 5 червня близько 11:55 на вулиці Громницького.

За попередньою інформацією поліції, водій позашляховика рухався заднім ходом у напрямку вулиці Лучаковського. Під час маневру чоловік не впорався з керуванням, виїхав за межі проїжджої частини та опинився на тротуарі.

У цей момент пішохідною зоною йшли мати та донька 1967 та 1988 років народження. Автомобіль здійснив на них наїзд.

Унаслідок ДТП обидві жінки отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. Бригада швидкої медичної допомоги доставила потерпілих до лікарні для обстеження та лікування.

Водій утік з місця аварії

Після скоєння ДТП кермувальник не зупинився та не надав допомоги потерпілим. Натомість він залишив місце події та спробував сховатися.

Працівники поліції оперативно розпочали розшукові заходи, опитали свідків та проаналізували записи камер відеоспостереження. Уже за кілька годин вдалося встановити місцеперебування автомобіля та його власника.

Порушником виявився 41-річний житель Тернополя.

У крові водія виявили 2,56 проміле алкоголю

Під час спілкування із затриманим поліцейські помітили явні ознаки алкогольного сп’яніння. Огляд за допомогою алкотестера підтвердив підозри.

Результат показав 2,56 проміле алкоголю, що майже у 13 разів перевищує допустиму норму.

Відкрито кримінальне провадження

За фактом аварії слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 286¹ Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керувала транспортним засобом у стані сп’яніння.

Санкція статті передбачає:

позбавлення волі на строк до трьох років;

позбавлення права керувати транспортними засобами на строк від трьох до п’яти років.

Наразі триває досудове розслідування. Правоохоронці встановлюють усі обставини дорожньо-транспортної пригоди.