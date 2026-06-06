Чи буде червень багатим на дощі?

Червень, місяць–трудівник,

Працювать багато звик,

Косить в лузі зрілі трави,

Пташенят в гніздечках бавить,

Шепче казку зелен-житу.

Червень гарно служить літу.

Зазвичай перший місяць літа буває дощовим. А оскільки травень не тішив нас вологою, то селяни й дачники чекають мокроти від червня.

А тим часом в інтернеті активно поширюється інформація про нібито «шалену спеку» в Україні від початку літа, з тривалими періодами до плюс 40°C. То чого очікувати від погоди у червні?

Вчені кажуть про поступове потепління поверхні води в центральній і східній частині тропічного Тихого океану, що може впливати на глобальні атмосферні процеси. Це явище називають Ель-Ніньйо, воно є частиною природного кліматичного циклу і впливає на перерозподіл тепла та вологи в атмосфері. У глобальному масштабі воно може: підсилювати загальну температуру планети, змінювати режими опадів, впливати на частоту посух і злив у різних регіонах світу. Але Ель-Ніньйо не є прямим гарантом екстремальної спеки саме для України. Тому навіть у роки активного Ель-Ніньйо можуть бути як періоди спеки, так і хвилі помірного або прохолоднішого повітря.

Представниця Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха пояснила, що робити довгострокові передбачення складно і некоректно з наукової точки зору. Тому ключовим орієнтиром залишаються короткострокові прогнози Укргідрометцентру.

Вона звернула увагу, що в умовах змін клімату для літніх місяців характерні часті хвилі тепла, а також нерівномірний розподіл опадів. Це означає, що у червні можливі різкі зміни — від спекотних періодів до локальних злив чи похолодань.

Синоптики Укргідрометцентру прогнозують, що середня температура повітря протягом червня становитиме від +19°C до +23°C, а в районах Карпат — від +16°C до +20°C. Це приблизно на 1,5°C вище за кліматичну норму.

Очікуваний обсяг опадів за місяць становитиме 49–90 мм, тоді як у Карпатському регіоні може випасти від 117 до 171 мм. За прогнозами, ці показники відповідатимуть середнім багаторічним значенням.

Експерти додають, що протягом червня активнішими стають грозові процеси, частіше спостерігаються гради та шквали.