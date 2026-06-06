У Кременці відкрили фотовиставку студентських робіт «Навколишній світ очима фотохудожників»

У Кременецькому літературно-меморіальному музеї Юліуша Словацького відбулося урочисте відкриття колективної фотовиставки «Навколишній світ очима фотохудожників». Експозиція об’єднала творчі роботи студентів Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії імені Тараса Шевченка, які представили власне бачення краси довкілля та повсякденного життя через об’єктив фотокамери.

Учасники виставки продемонстрували різноманітні світлини, у яких відобразили природу, архітектуру, миті людського життя та особливий погляд на навколишній світ.

Підготовка експозиції відбувалася під керівництвом відомої кременецької мисткині Тетяни Балбус, яка допомагала студентам розвивати творчі здібності та вдосконалювати майстерність фотомистецтва.

Модераторкою відкриття виступила директорка музею Тамара Сеніна.

Виставку підтримали освітяни та митці

На урочисте відкриття завітали викладачі та студенти Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії, представниці жіночого мистецького гурту «Палітра», а також студенти Кременецького фахового медичного коледжу імені Арсена Річинського.

Гості мали змогу ознайомитися з роботами молодих авторів, поспілкуватися з учасниками виставки та поділитися власними враженнями від представлених світлин.

Запрошують відвідати експозицію

Організатори наголошують, що виставка дає можливість побачити знайомі речі під новим кутом та відчути творче бачення молодого покоління фотохудожників.

Жителів Кременця та гостей міста запрошують відвідати музей Юліуша Словацького й особисто ознайомитися з роботами талановитої студентської молоді.