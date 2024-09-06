Тернопільщина втратила ще одного Героя

Війна продовжує забирати життя наших воїнів. 3 вересня під час ракетного обстрілу загинув воїн з Тернопільщини Андрій Ігнатенко.

Про важку втрату повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал.

“З болем у серці повідомляю про втрату нашого земляка, справжнього героя України — Ігнатенка Андрія Володимировича.

Він віддав найцінніше — своє життя, захищаючи Україну. Андрій загинув 3 вересня під час ракетного обстрілу на Полтавщині. Йому було лише 54 роки…

Кожна така втрата — це рана для всіх нас. Андрій мав сім’ю, друзів, плани на майбутнє. Але обрав захист України понад усе. Схиляю голову перед його мужністю та самопожертвою” – написав мер.

Вічна пам’ять і слава Захиснику України!