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Тернопільщина втратила ще одного Героя

06.09.2024

Ірина Нова

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Тернопільщина, Новини, Війна з рф

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Війна продовжує забирати життя наших воїнів. 3 вересня під час ракетного обстрілу загинув воїн з Тернопільщини Андрій Ігнатенко. 

Про важку втрату повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал.

“З болем у серці повідомляю про втрату нашого земляка, справжнього героя України — Ігнатенка Андрія Володимировича.

Він віддав найцінніше — своє життя, захищаючи Україну. Андрій загинув 3 вересня під час ракетного обстрілу на Полтавщині. Йому було лише 54 роки…

Кожна така втрата — це рана для всіх нас. Андрій мав сім’ю, друзів, плани на майбутнє. Але обрав захист України понад усе. Схиляю голову перед його мужністю та самопожертвою” – написав мер. 

Вічна пам’ять і слава Захиснику України!

Теги: загиблі герої, війна з Росією, Тернопільщина

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