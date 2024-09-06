Знову гірка звістка з фронту: Тернопільщина зустріне Героя “на щиті”

Гримайлівська громада в скорботі: сьогодні, 6 вересня, “на щиті” повертається Захисник Андрій Ткачик, 1988 р.н.

Про це повідомили у спільноті Гримайлівської територіальної громади.

“Гримайлівська громада вкотре у скорботі.Війна обірвала життя ще одного нашого оборонця. Ткачик Андрій Богданович 1988 року народження проживав с.Товсте, родом з с. Калагарівка.

Захисник боронив Україну від російських окупантів. Після повномасштабного вторгнення ворога 17.02.2023 року долучився до Збройних Сил. У липні 2023 року рідні втратили зв’язок з Андрієм . Весь цей період оборонець вважався зниклим безвісти.

У рідних жевріла надія, проте дива не трапилося. Військовий знайшовся, та, на жаль, мертвим… Встановлено, що захисник загинув ймовірно 27.07.2023 року під час ведення бойових дій з російськими окупантами у районі н.п. Григорівка Донецької області.

Ткачик Андрій Богданович 01.09.1988 р.н., колишній стрілець 1 кулеметного відділення кулеметного взводу військової частини А4850, навіки повертається додому”, – повідомили про гірку втрату у громаді.

Зустріч загиблого Героя – Андрія Ткачика відбудеться орієнтовно в першій половині дня о 13.30 -14.00 год. Колона прямуватиме з боку Тернополя до с.Товсте.

Прощання відбудеться завтра 07.09.2024 р. в с. Калагарівка в рідному домі Героя.