Застряг на кондиціонері 9-го поверху

27.04.2026

Вишнева Галина

У Тернополі 25 квітня, на вулиці Захисників України сталася нестандартна ситуація  на висоті. Один із мешканців будинку з невідомих причин опинився за межами своєї квартири — на зовнішньому блоці кондиціонера дев’ятого поверху. Свідки події, помітивши людину в смертельній пастці, терміново викликали службу порятунку.

Рятувальники, які прибули за викликом, діяли максимально швидко та професійно. З огляду на критичну висоту та крихкість конструкції, на якій тримався чоловік, було задіяно спецтехніку. Операція з порятунку пройшла успішно: потерпілого зняли з кондиціонера та передали медикам для оцінки фізичного та психологічного стану.

Завдяки небайдужості перехожих та оперативності екстрених служб людське життя вдалося зберегти.

