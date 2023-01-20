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“Тернопільобленерго” оприлюднило графік вимкнень електроенергії на Тернопільщині з 23 по 29 січня

20.01.2023

Роман Васильович

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Життя, Новини

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ВАТ “Тернопільобленерго” оприлюднило стабілізаційний графік погодинних вимкнень електричної енергії на Тернопільщині наступного тижня із 23 по 29 січня.

Його розроблено для стабілізації забезпечення електропостачання споживачів Тернопільської області. Він застосовується для дотримання доведених НЕК “”Укренерго”” лімітів споживання електричної енергії для Тернопільської області з метою збалансування енергосистеми України, – повідомляють на сайті компанії.

У повідомленні йдеться, що в разі гострої необхідноті ВАТ “Тернопільобленерго” буде застосовувати вимкнення електропостачання споживачів Тернопільської області й у поза зазначені години, вказані у цьому графіку.

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Джерело: ВАТ “Тернопільобленерго”

Теги: Тернопільобленерго, графік вимкнення електроенергії

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