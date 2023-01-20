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Енергетики Тернопільщини пояснили чому можливе відхилення від стабілізаційних графіків вимкнення електроенергії

20.01.2023

Роман Васильович

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Новини, Події

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Енергетики Тернопільщини наголошують, що при вимкненні електроенергії відповідно до Стабілізаційного графіка погодинних вимкнень можливе відхилення із кількох причин.
По-перше, працівники, які безпосередньо здійснюють операції з вимкнення чи увімкнення обладнання, переїжджають з об’єкта на об’єкт, тому потрібний час для здійснення операції.
По-друге, виникають ситуації коли обладнання виходить з ладу через сильне перевантаження. Це пов’язано з тим, що енергосистема міста Тернопіль та Тернопільської області будувалась не для того, щоб вимикати світло у мешканців, а для того, щоб забезпечувати надійне енергозабезпечення. Також велике навантаження виникає при відновленні електропостачання, коли всі прилади у квартирах залишаються включеними. Все це призводить до додаткових локальних аварій, усунення яких спричиняє затримки при включенні окремих ліній електропередачі.
По-третє, під час повітряної тривоги працівники не здійснюють операції з увімкнення чи вимкнення електрообладнання, адже перебувати на об’єкті електроенергетики небезпечно.
Стан в енергосистемі країни залишається складний і тому варто з розумінням віднестись до даної ситуації та бути готовими до тривалих перерв в електропостачанні.
А за наявності електропостачання ощадливо ставитися до електричної енергії, адже в нашій країні функціонує об’єднана енергосистема і кожен споживач, економлячи кВт·год, робить свій внесок у відновлення електромережі країни.

Теги: Тернопільобленерго, графік погодинних вимкнень, енергетики Тернопільщини

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