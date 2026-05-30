Спільна молитва за загиблими Героями

Вчора, в останню п’ятницю травня тернополяни зібралися на спільний молебень в межах акції пам’яті «Світло молитви в темряві війни».

Поминальна панахида відбулася у парку Тараса Шевченка біля Дзвону пам’яті та Меморіальної стели «Воїнам, загиблим за волю України». Захід розпочався о 9:00 відразу після загальнонаціональної хвилини мовчання.

За традицією, яка склалась у місті, під час панахиди поіменно згадали Героїв, які загинули за час російсько-української війни в місяці травні, починаючи з 2014-го року. Після кожного прізвища лунав Дзвін пам’яті як знак поваги та вдячності за мужність і самопожертву захисників.