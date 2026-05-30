У 2026 році для отримання можливості брати участь у конкурсному відборі до закладів вищої освіти вступнику необхідно набрати не менше 15% від загальної кількості тестових балів за виконання кожного з чотирьох блоків НМТ.

Мінімальні прохідні бали для предметів НМТ: українська мова – мінімум 8 тестових балів (з 45 можливих); математика – мінімум 5 тестових балів (з 32 можливих); історія України – мінімум 9 тестових балів (з 54 можливих); українська література – мінімум 7 тестових балів (з 45 можливих); біологія – мінімум 7 тестових балів (з 46 можливих); географія – мінімум 7 тестових балів (з 46 можливих); фізика – мінімум 5 тестових балів (з 32 можливих); хімія – мінімум 5 тестових балів (з 32 можливих); іноземна мова – мінімум 5 тестових балів (з 32 можливих).