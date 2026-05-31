«Арсенал» сьомий раз програв фінал єврокубка після поразки від «ПСЖ»

Лондонський «Арсенал» знову залишився без європейського трофея. У фіналі Ліги чемпіонів «каноніри» поступилися французькому «ПСЖ».
Основний час матчу завершився з рахунком 1:1, а долю титулу вирішила серія післяматчевих пенальті, у якій сильнішими виявилися парижани — 4:3.
Для «ПСЖ» ця перемога стала другою поспіль у Лізі чемпіонів.
Невдача у вирішальному матчі стала для лондонського клубу сьомою поразкою у фіналах європейських турнірів.
Список фіналів, які програв «Арсенал»:
Попри серію невдач у фіналах, лондонський клуб має й переможну історію на європейській арені.
«Арсенал» двічі здобував єврокубкові трофеї:
🏆 Кубок ярмарків — 1970
🏆 Кубок володарів кубків УЄФА — 1994
Поразка від «ПСЖ» лише поповнила непросту статистику «канонірів», які продовжують пошуки нового великого європейського успіху.