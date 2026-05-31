«Арсенал» сьомий раз програв фінал єврокубка після поразки від «ПСЖ»

Лондонський «Арсенал» знову залишився без європейського трофея. У фіналі Ліги чемпіонів «каноніри» поступилися французькому «ПСЖ».

Основний час матчу завершився з рахунком 1:1, а долю титулу вирішила серія післяматчевих пенальті, у якій сильнішими виявилися парижани — 4:3.

Для «ПСЖ» ця перемога стала другою поспіль у Лізі чемпіонів.

Невдача у вирішальному матчі стала для лондонського клубу сьомою поразкою у фіналах європейських турнірів.

Список фіналів, які програв «Арсенал»:

— проти «Валенсії» (0:0, 4:5 по пенальті) Суперкубок УЄФА 1994 — проти «Мілана»

— проти «Мілана» (0:2) Кубок володарів кубків УЄФА 1995 — проти «Сарагоси»

— проти «Сарагоси» (1:2) Кубок УЄФА 2000 — проти «Галатасарая»

— проти «Галатасарая» (0:0, 1:4 по пенальті) Ліга чемпіонів 2006 — проти «Барселони»

— проти «Барселони» (1:2) Ліга Європи 2019 — проти «Челсі»

— проти «Челсі» (1:4) Ліга чемпіонів — проти «ПСЖ»

Які єврокубки вигравав «Арсенал»

Попри серію невдач у фіналах, лондонський клуб має й переможну історію на європейській арені.

«Арсенал» двічі здобував єврокубкові трофеї:

🏆 Кубок ярмарків — 1970

🏆 Кубок володарів кубків УЄФА — 1994

Поразка від «ПСЖ» лише поповнила непросту статистику «канонірів», які продовжують пошуки нового великого європейського успіху.