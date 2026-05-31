31.05.2026 09:32

«Арсенал» сьомий раз програв фінал єврокубка після поразки від «ПСЖ»

31.05.2026

Яровий Роман

Спорт, Світ

Лондонський «Арсенал» знову залишився без європейського трофея. У фіналі Ліги чемпіонів «каноніри» поступилися французькому «ПСЖ».

Основний час матчу завершився з рахунком 1:1, а долю титулу вирішила серія післяматчевих пенальті, у якій сильнішими виявилися парижани — 4:3.

Для «ПСЖ» ця перемога стала другою поспіль у Лізі чемпіонів.

Невдача у вирішальному матчі стала для лондонського клубу сьомою поразкою у фіналах європейських турнірів.

Список фіналів, які програв «Арсенал»:

  • Кубок кубків 1980 — проти «Валенсії»
    (0:0, 4:5 по пенальті)
  • Суперкубок УЄФА 1994 — проти «Мілана»
    (0:2)
  • Кубок володарів кубків УЄФА 1995 — проти «Сарагоси»
    (1:2)
  • Кубок УЄФА 2000 — проти «Галатасарая»
    (0:0, 1:4 по пенальті)
  • Ліга чемпіонів 2006 — проти «Барселони»
    (1:2)
  • Ліга Європи 2019 — проти «Челсі»
    (1:4)
  • Ліга чемпіонів — проти «ПСЖ»
    (1:1, 3:4 по пенальті)

Які єврокубки вигравав «Арсенал»

Попри серію невдач у фіналах, лондонський клуб має й переможну історію на європейській арені.

«Арсенал» двічі здобував єврокубкові трофеї:

🏆 Кубок ярмарків — 1970
🏆 Кубок володарів кубків УЄФА — 1994

Поразка від «ПСЖ» лише поповнила непросту статистику «канонірів», які продовжують пошуки нового великого європейського успіху.

