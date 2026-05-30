Армійська реформа, кешбек та комунальні тарифи: що зміниться для українців у червні

У червні на Україну чекає низка змін: зокрема, стартує армійська реформа зі збільшенням виплат військовим. Також з початку літа більше не діятиме «паливний кешбек», а накопичені за нього кошти потрібно буде використати, інакше повернуться до державного бюджету. Детальніше розповідає Центр громадського моніторингу та контролю.

Зміни для Сил оборони

У червні в Україні стартує армійська реформа. Основними її напрямами має стати зростання зарплат військовим, спеціальні контракти для піхоти, а ще поетапна демобілізація.

Зокрема, мінімальне забезпечення для тилових посад становитиме 30 тисяч гривень, а виплати для бойових позицій, офіцерів та сержантів обіцяють збільшити «у рази».

Для піхотинців запровадять нові умови служби з бонусами від 250 до 400 тисяч гривень. Також вже у 2026 році планується розпочати процес звільнення зі служби раніше мобілізованих військових. «Доручив посилити контрактну систему в Силах оборони таким чином, щоб завдяки розширенню контрактної складової забезпечити визначені терміни служби й можливість, починаючи вже з цього року, поетапного звільнення зі служби тих, хто був мобілізований раніше, на основі чітких часових критеріїв», – заявив Володимир Зеленський.

За його словами, вже в червні повинні бути перші результати реформи, зокрема у галузі фінансового забезпечення солдатів, сержантів та командирів Сил оборони України.

Комунальні тарифи

Комунальні тарифи у червні залишаються без змін. Зокрема, за електроенергію українці і далі сплачуватимуть 4,32 грн за 1 кВт⋅год. Кабінет Міністрів ухвалив рішення залишити чинний тариф для побутових споживачів щонайменше до 31 жовтня цього року.

Не зростатиме поки і тариф на природний газ для клієнтів «Нафтогазу». Для побутових споживачів вартість газу зафіксована на рівні 7,96 грн за кубометр у період із 1 травня 2026 року до 30 квітня 2027 року.

А от на водопостачання єдиної ціни по країні немає. Тарифи на воду визначають або органи місцевого самоврядування, або Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Дізнатися актуальну вартість водопостачання українці можуть на офіційному сайті свого водоканалу або у повідомленнях місцевої влади.

У «Тернопільводоканалі» хочуть збільшити тарифи

У «Тернопільводоканалі» вже заявили про критичну ситуацію через низькі тарифи: борг підприємства перевищив 260 млн грн. Директор КП «Тернопільводоканал» Володимир Кузьма в ефірі на «Ух-радіо» розповів, що чинний тариф для населення не переглядали ще з 2021 року, тоді як витрати підприємства за цей час суттєво зросли. Він наголосив, що з березня повноваження щодо перегляду тарифів передали органам місцевого самоврядування, тому підприємство вже подало свої економічно обґрунтовані розрахунки на розгляд міської влади. Водночас В. Кузьма зауважив, що до 1 червня можуть не встигнути затвердити нові тарифи, тому процес може затягнутися. Інформацію про намір зміни тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення оприлюднили ще 15 травня на сайті «Тернопільводоканалу».

Використання коштів «Національного кешбеку»

Міністерство економіки закликало використати кошти, накопичені на картках програми «Національний кешбек», до 30 червня 2026 р., інакше ці гроші повернуться до державного бюджету.

У міністерстві повідомили, що кешбек за квітень українці отримають наприкінці травня. Ці кошти також треба використати до кінця червня. А от виплати за травневі покупки будуть у липні. Сама програма продовжить працювати без змін, нарахування за наступні періоди відбуватимуться після 20 числа кожного місяця.

Як розповів в інтерв’ю РБК-Україна міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев, «Національний кешбек» продовжили ще на два роки. За його словами, програма виконує важливу соціальну функцію, оскільки більшість її учасників мають сімейний дохід до 40 тисяч гривень. Також, за інформацією посадовця, 70% коштів кешбеку українці спрямовують на оплату комуналки.

Окремо міністр згадав про так званий паливний кешбек, витрати на який становлять 20 млн гривень на день. Цей напрямок продовжили лише на травень. Тобто із 1 червня паливний кешбек для українців більше не діятиме.