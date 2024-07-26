Тернопіль продовжують очищувати від незаконної реклами

Працівники муніципальної поліції продовжують звільняти Тернопіль від нелегальної реклами.

25 липня постійно діючою робочою групою з організації проведення демонтажу тимчасових споруд, спільно з управлінням муніципальної інспекції демонтовано дві рекламних конструкції (власник невідомий), які розміщені на елементі вуличного обладнання на вул. Гуго Коллонтая у Тернополі.

Демонтаж провели на виконання рішення виконавчого комітету Тернопільської міської ради від 15.05.2024 року № 791 «Про демонтаж рекламних засобів».

Робота з виконання рішення виконавчого комітету продовжується.