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Тернопіль продовжують очищувати від незаконної реклами

26.07.2024

Ірина Нова

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Тернопільщина, Новини, Суспільство, Оперативно

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Працівники муніципальної поліції продовжують звільняти Тернопіль від нелегальної реклами.

25 липня постійно діючою робочою групою з організації проведення демонтажу тимчасових споруд,  спільно з управлінням муніципальної інспекції демонтовано дві рекламних конструкції (власник невідомий), які розміщені на елементі вуличного обладнання на вул. Гуго Коллонтая  у Тернополі.

Демонтаж провели на виконання рішення виконавчого комітету Тернопільської міської ради від 15.05.2024 року № 791 «Про демонтаж рекламних засобів».

Робота з виконання рішення виконавчого комітету продовжується.

Теги: Тернопіль, новини, демонтаж рекламних вивісок, муніципальна інспекція

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